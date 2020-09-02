Пожилой мужчина с 25-летним сыном вошли в вагон поезда и заняли свои места. Молодой человек сел у окна. Как только поезд тронулся, он высунул руку в окно, чтобы почувствовать поток воздуха и вдруг восхищённо закричал:

- Папа, видишь, все деревья идут назад!

Пожилой мужчина улыбнулся в ответ.

Рядом с молодым человеком сидела супружеская пара. Они были немного сконфужены тем, что 25 летний мужчина ведёт себя, как маленький ребёнок.

Внезапно молодой человек снова закричал в восторге:

- Папа, видишь, озеро и животные… Облака едут вместе с поездом!

Пара смущённо наблюдала за странным поведением молодого человека, в котором его отец, казалось, не находил ничего странного.

Пошёл дождь, и капли дождя коснулись руки молодого человека. Он снова переполнился радостью и закрыл глаза. А потом закричал:

- Папа, идёт дождь, вода трогает меня! Видишь, папа?

Желая хоть чем-то помочь, пара, сидящая рядом, спросила пожилого мужчину:

- Почему Вы не отведёте сына в какую-нибудь клинику на консультацию?

Пожилой мужчина ответил:

- Мы только что из клиники. Сегодня мой сын первый раз в жизни обрёл зрение…



Невозможно судить о делах и поступках других людей, не обладая при этом всей полнотой знаний. Всей полнотой знаний обладает только Бог. Поэтому - "Не судите, да не судимы будете!»

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